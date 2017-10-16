Горы Чечни и Ингушетии станут безопасными к 2019 году

Грозный, , 10:08 — REGNUM Авиабомбу весом 500 кг обезвредили саперы в Чечне 13 октября. Пролежавший в земле более 20 лет снаряд был найден в Ачхой-Мартановском районе республики. Опасная находка была обнаружена на окраине села Бамут и стала восьмой авиабомбой, обезвреженной в 2017 году в Чечне, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Работу по уничтожению снаряда провели специалисты Донского спасательного центра МЧС России. С помощью специальной техники бомба была транспортирована на полигон и уничтожена путем подрыва.

Такая крупная находка хоть и не единственная, но все же не так часто встречающаяся в Чечне и Ингушетии, на территориях которых ежегодно, начиная с 2012 года, ведутся работы по очистке от взрывоопасных предметов, оставшихся со времени проведения военных действий.

В 2017 году впервые проводилось разминирование горных участков леса. В настоящее время в Ингушетии уже выпал снег и работы прекращены, а основные усилия военных специалистов Южного военного округа направлены на разминирование горных районов Чечни, сообщили ИА REGNUM в штабе округа.

В течение весенне-летнего полевого сезона были найдены и обезврежены 9,2 тыс. взрывоопасных предметов. В Ингушетии план по очистке был превышен в полтора раза — стала безопасной территория площадью более 350 га. Среди находок в основном неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Саперы уничтожают их на месте обнаружения накладным тротиловым зарядом.

В Чечне было найдено около 3 тысяч боеприпасов.

«Выполнено разминирование на двух участках Грозненского лесничества. На площади 291 гектар в лесу возле Грозного, в районе старой туберкулезной больницы. Найдено и уничтожено около 1,2 тыс. взрывоопасных предметов, в основном противопехотных мин. И во втором лесу — в сторону Беркарт-Юрта от Грозного — там разминировано 177,7 гектара и найдено более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, тоже в основном противопехотных мин», — рассказал ТАСС старший оперативной группы по разминированию Чеченской Республики и Республики Ингушетия Минобороны РФ полковник Борис Алешин.

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Саперы планируют разминировать до конца 2017 года более 1 тыс. гектаров леса. Всего в текущем году планируется проверить более 2,4 тыс. га на территории Чечни и Ингушетии. К выполнению работ привлечены около 300 военнослужащих ЮВО и более 50 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по плану все работы в Чечне и Ингушетии должны быть завершены до 2019 года. За это время предстоит разминировать более 12 тысяч гектаров земли.

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В 2016 году было разминировано более 2,6 тыс. гектаров земли в Грозненском, Курчалоевском, Шалинском, Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни, а также в Веденском и Сунженском районах Ингушетии.