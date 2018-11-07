В штате Нью-Мексико побеждает губернатор от Демпартии США

Санта-Фе, США, , 08:12 — REGNUM По результатам подсчета 83% бюллетеней в штате Нью-Мексико действующий губернатор от республиканцев Сюзанна Менендес проигрывает кандидату от Демпартии США Мишель Гришем.

Явка составила 32,4%, к избирательным урнам пришли 562 тыс. жителей штата. Представителем штата в сенате остается демократ Мартин Генрих. В конгресс от штата избрались один представитель Республиканской партии США и двое демократов. Состав представителей на выборах не поменялся.

Суммарно в конгресс США выбраны 37 республиканцев республиканцев и 17 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Мериленд на выборах победил кандидат от Республиканской партии США, действующий губернатор Ларри Хоган.

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