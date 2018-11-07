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В Оклахоме лидирует республиканский кандидат в губернаторы

Политика

После подсчета более 60% голосов

Вашингтон, 7 ноября 2018, 05:34 — REGNUM  После подсчета более 60% голосов в штате Оклахома лидирует кандидат в губернаторы штата от Республиканской партии Кевин Ститт, сообщает CNN.

По имеющимся на текущий момент данным, Ститт набрал уже 55,4% голосов избирателей, в то время как кандидат от Демпартии Дрю Эдмондсон — 41,2%. Ранее губернатором Оклахомы был также губернатор от Республиканской партии.

На выборах в палату представителей от штата Оклахома в настоящее время по четырем позициям из пяти лидируют также республиканские кандидаты. Лишь на одной позиции пока лидирует демократический кандидат Кендра Хорн, однако разрыв у нее несущественный — менее одного процента. В настоящее время у Хорн 50,3% голосов, у республиканца Стива Рассела — 49,7%.

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