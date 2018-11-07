«Реализация проекта Север-Юг может затянуться из-за санкций против Ирана»

Баку, , 00:55 — REGNUM Санкции США против Ирана повлияют и на сотрудничество Баку с Тегераном, сказал член Комитета по международным отношениям парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков, комментируя агентству Turan последствия санкций против Ирана.

Иран хотел участвовать в совместной разработке одного из месторождений на Каспии при операторстве BP. Однако теперь подобная перспектива остается неопределенной и сколько это продлится, неясно.

Кроме того, США будут отключать от системы межбанковских финансовых каналов SWIFT те страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном вопреки санкциям. Это означает запрет на ведение банковских операций с Ираном на государственном уровне.

Что касается транспортного коридора Север-Юг, то тут реализация проекта может значительно затянуться. Bсё это означает, что санкции косвенно коснутся и Азербайджана, отметил депутат.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли также считает, что санкции коснутся Азербайджана, поскольку повлияют на реализацию коридора Север-Юг.

«Однако в последние два дня в повестке не стоит вопрос о полном вытеснении иранской нефти с рынка. 8 стран могут покупать нефть у Ирана», — сказал эксперт.

Он отметил, что если санкции коснутся иранских компаний, участвующих в строительстве транспортного коридора Север-Юг, то это, конечно же, негативно повлияет на реализацию проекта.

«Этот коридор больше нужен Ирану и России, у обеих стран есть проблемы с Америкой, поэтому проект может и не дойти до рабочего состояния», — считает он.

B то же время, проект Южного газового коридора в виду его необходимости нужности Западу, не подпадает под санкции, хотя в разработке месторождения «Шахдениз» участвует государственная нефтяная компания Ирана.