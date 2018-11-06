Владельцы нерастаможенных авто «предупредили» киевские власти

Киев, , 15:31 — REGNUM У стен Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошла акция владельцев нерастаможенных авто, сообщило 6 ноября издание «Вести».

Члены объединения «АвтоЕвроСила» припарковались у стен КГГА, зажгли фаеры и дымовые шашки. Они пообещали устроить полномасштабную акцию протеста под Верховной радой 7 ноября, если парламент не примет закон о либерализации растаможки иностранных автомобилей.

По словам организатора акции Олега Ярошевича, в случае непринятия закона, у стен Рады соберётся 50−70 тыс. человек, протестующие принесут с собой покрышки, яйца, зелёнку и мусор.

Напомним, подержанные автомобили из Европы занимают 63% всего авторынка Украины. За последние полгода на территорию страны ввезли более полумиллиона «евроблях».

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