Подержанные автомобили занимают почти две трети рынка Украины

Киев, , 13:53 — REGNUM Доля подержанных иномарок на автомобильном рынке Украины составляет 62%, сообщили 5 ноября в ассоциации «Укравтопром» на официальном сайте организации.

«В октябре из 19 тысяч впервые поставленных на учет в Украине легковых автомобилей 11,8 тысяч были иномарки с пробегом, — сказано в сообщении. — В результате, с приближением окончания срока действия пониженных ставок акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, доля таких машин на первичном рынке Украины достигла 62%».

Число впервые зарегистрированных подержанных автомобилей в октябре 2018 года увеличилось в 2,2 раза в сравнении с октябрём 2017 года.

С начала года количество б/у иномарок, получивших украинские номера, увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерство среди подержанных автомобилей на Украине продолжает удерживать марка Volkswagen, на втором месте Renault, на третьем — Skoda.

Напомним, в июне 2018 года доля б/у иномарок на украинском рынке составляла 53%.

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Отметим также, что за последние полгода на Украину ввезли полмиллиона нерастаможенных машин, так называемых «евроблях», поскольку государство пошло на поводу у владельцев «евроблях» и отложило повышение сборов за растаможку таких автомобилей.

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