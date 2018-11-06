Формирование примирительной комиссии в парламенте Македонии отложено

Скопье, , 16:59 — REGNUM На очередном координационном совещании между главой македонского парламента албанцем Талатом Джафери со своими заместителями и координаторами от депутатских групп 5 ноября было согласовано, что инициатива по созданию Примирительной комиссии, с которой выступила группа депутатов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское народное единство) и Коалиция «За лучшую Македонию», будет обсуждаться в следующий понедельник.

Причиной того, что формирование комиссии было отложено, стало то, что координатор независимой группы депутатов, ранее принадлежащих ВМРО-ДПМНЕ и исключенных их этой партии за поддержку переименования Македонии на парламентском голосовании 19 октября, Елизавета Канчевска-Милевска была обязана присутствовать на встрече с главой национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Как сообщает албанское новостное агентство «Коха», несмотря на приглашение, в совещании не приняли участие новый координатор группы депутатов от ВМРО-ДПМНЕ и Коалиции «За лучшую Македонию» Никола Мицевски.

На координационном совещании не была определена дата пленарного заседания по лишению депутатского мандата Николы Груевски, обвиненного в коррупции, поскольку ожидается отчет комиссии по вопросам, связанным с депутатским мандатом и иммунитетом, заседание которой было назначено на 6 ноября. Главе комиссии Павлу Богоевски было поручено сообщить главе парламента Джафери о решении, вынесенном этой парламентской группой.

Также на совещании обсуждались и другие мероприятия парламента.