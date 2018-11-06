В Красноярском крае назначены зампреды правительства и министр экономики

Красноярск, , 13:05 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня, 6 ноября, подписал распоряжения о назначениях в региональном правительстве. Речь идёт о руководителях, курирующих финансово-экономический блок.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, предложенные Александром Уссом кандидатуры ранее были согласованы депутатами Заксобрания региона. В частности, на должность зампреда правительства, координирующего деятельность министра, осуществляющего государственное управление в области экономического развития, назначен Сергей Верещагин; на должность зампреда правительства — министра, осуществляющего государственное управление в области финансов — Владимир Бахарь. А министром экономики и регионального развития стал Егор Васильев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. До этого он являлся председателем краевого Заксобрания. В сентябре 2018 года Усс одержал победу на выборах красноярского губернатора.

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Напомним, Сергей Верещагин с января 2018 года являлся заместителем председателя правительства Красноярского края — министром экономического развития и инвестиционной политики региона. С 6 ноября 2018 года — заместитель председателя краевого правительства.

Владимир Бахарь с 2013 по 2016 годы был министром финансов Красноярского края. С ноября 2016 года — заместитель председателя правительства края — министр финансов региона.

Егор Васильев с 2011 по 2017 год являлся заместителем председателя комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Красноярского края. В 2017 году стал председателем этого комитета. С ноября 2018 года — министр экономики и регионального развития Красноярского края.

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