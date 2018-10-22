В Красноярском правительстве кадровые и качественные изменения

Красноярск, , 09:40 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс утвердил новую структуру органов исполнительной власти региона и произвел назначения в правительстве. Сегодня, 22 октября, Усс также представил новых членов кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, к исполнению обязанностей приступил новый заместитель губернатора Андрей Недосеков, который будет отвечать за вопросы, связанные с работой в правительстве РФ, за взаимодействие с федеральными органами власти.

Анатолий Цыкалов, который занимал пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, стал заместителем председателя правительства. Он теперь отвечает за вопросы, связанные с развитием северных территорий. Тем временем должность министра досталась экс-замглавы того же ведомства Евгению Афанасьеву.Министерство социальной политики возглавила Ирина Пастухова — ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов. Сменился и руководитель министерства культуры региона. Им стал ранее занимавший должность директора Красноярского хореографического колледжа Аркадий Зинов.

Новый руководитель появился и у службы строительного надзора и жилищного контроля — Евгений Скрипальщиков сменил Андрея Пряничникова.

Кроме того, полномочия министерства культуры в области туризма были переданы созданному агентству по туризму Красноярского края. А на базе агентства информатизации и связи Красноярского края сформировано министерство цифрового развития. Его возглавил Николай Распопин.

«Уверен, что новый состав правительства сумеет справиться с теми непростыми задачами, которые стоят перед нами», — сказал Александр Усс.

Ранее Александр Усс внёс в Законодательное собрание на согласование кандидатуры Сергея Верещагина на должность заместителя председателя правительства региона, Владимира Бахаря на должность министра финансов края, а также Егора Васильева на должность министра экономики и регионального развития края. Последнее министерство сменило название — ранее оно называлось министерством экономики и инвестиционной политики. Рассмотрение кандидатур состоится 1 ноября на очередной сессии.