Ленинградские старики встали в пикеты против действий Смольного по 7 ноября

Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Несколько пожилых людей вышли с одиночными пикетами на Невский проспект, протестуя против отказа Смольного согласовать уличные акции в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. В запрете они винят врио губернатора Александра Беглова.

Как сообщает 6 ноября интернет-газета «Фонтанка», на пикет с протестными плакатами вышли три человека в возрасте 68, 75 и 91 год. Они стояли с плакатами у Гостиного двора.

Пикетчики выражали возмущение тем, что власти отказались согласовать акции 7 ноября у площади Ленина и крейсера «Аврора» и предложили коммунистам митинговать в удаленном от центра Удельном парке.

«Аврору» в Удельный парк 7 ноября, по мнению Беглова», — гласил один из плакатов пикетчиков.

«Нарушений в их акции полиция не увидела, обошлось без задержаний пенсионеров», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, представители левых сил Петербурга в открытом письме на имя врио губернатора Александра Беглова потребовали согласовать уличные акции 7 ноября и заявили о готовности выйти на несанкционированные акции, если такого согласования не последует. Они расценят отказ в согласовании как презрение к традициям города и отсутствие собственной позиции у главы Смольного.

Читайте ранее в этом сюжете: Левые силы Петербурга потребовали от Беглова разрешить акции 7 ноября