Вторник, 6 Ноября 2018 года
07:52:11 МСК

Обрушение зданий в Марселе: Макрон выразил «любовь и солидарность нации»

Политика

«Я хочу выразить любовь и солидарность всей нации к нашим соотечественникам, этому городу»

Обрушение зданий в Марселе: Макрон выразил «любовь и солидарность нации»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Марсель, Франция, 6 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «любовь и солидарность нации» в связи с обрушением двух зданий в центре Марселя, сообщает Le Figaro.

«Марсель страдал и продолжает страдать, я хочу выразить любовь и солидарность всей нации к нашим соотечественникам, этому городу, этой территории, этому региону», — заявил президент в своей речи в Понт-а-Муссоне, коммуне на северо-востоке Франции.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 ноября два дома, находившиеся в аварийном состоянии, обрушились в Марселе. Двое человек пострадали, о судьбе десяти жителей пока ничего не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение зданий в Марселе: 10 человек пропало без вести

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить