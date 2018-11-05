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Турция обстреливает районы Сирии, подконтрольные своим союзникам по НАТО

Политика

Турецкие военные нанесли артиллерийский удар по району у города Таль-Абъяд, который совместно патрулируется ВС США и курдскими вооруженными отрядами

Турция обстреливает районы Сирии, подконтрольные своим союзникам по НАТО
Kurdishstruggle
Курдские ополченцы

Дамаск, 5 ноября 2018, 21:49 — REGNUM  Впервые с тех пор, как американская коалиция начала патрулирование вокруг города Таль-Абъяд, турецкие военные нанесли артиллерийский удар по позициям курдских отрядов Народных защитников вблизи этого пограничного города. Это произошло сегодня, 5 ноября.

По данным курдских новостных ресурсов, турецкие военные обстреляли деревню Суск в окрестностях города Таль-Абъяд. Подробностей не сообщается.

Следует отметить, курдские отряды Народных защитников составляют основу Сирийских демократических сил. Международная коалиция во главе с США специально начала совместное с Сирийскими демократическими силами патрулирование данной местности, чтобы исключить турецкие обстрелы позиций СДС. Но, как видно, на турецкую армию это не возымело действия.

Таль Аль-Абьяд — это стратегический пограничный город, расположенный в северной части сирийской провинции Ракка. Из-за близости к столице провинции городу Ракка сохранение контроля над Таль-Абъядом является жизненно необходимым условием для Сирийских демократических сил и их союзников по коалиции во главе с США.

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) от 5 ноября, за последние 48 часов турецкие военные перевезли около 1200 боевиков из различных подконтрольных исламистских группировок в восточный район долины реки Евфрат.

В докладе SOHR не уточняется, в каком конкретном месте долины Евфрата они были развернуты. Однако учитывая обстрелы турецкими военными городов Кобани и Таль-Абъяд, ожидается, что это будут следующие цели для наступательных действий Анкары.

Сирийские демократические силы также передислоцировали несколько подразделений из провинции Дейр-эз-Зор на север Сирии.

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Война в Сирии
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