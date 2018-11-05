В Киргизии вновь планируют создать патрульную милицию

Бишкек, , 16:17 — REGNUM В Киргизии произойдет слияние подразделений госавтоинспекции и патрульно-постовой службы в новое подразделение, которое будет именоваться патрульной милицией. Об этом сообщил директор центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов в ходе встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым, пишет пресс-служба главы государства.

По словам Ибраимова, рабочая группа по реформированию органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, разработала проект плана мероприятий по реализации пилотного проекта создания патрульной милиции в киргизской столице в 2019 — 2020 годах. В последующие годы реформа должна будет охватить всю страну

«Патрульные милиционеры будут находиться в постоянном движении, с тем, чтобы патрулировать закрепленную за ними территорию и выявлять нарушения, а также проводить профилактические мероприятия. Самое главное то, что патрульная милиция по нашим планам превращается в социально-сервисную службу, направленную на взаимодействие и помощь гражданам», — уточнил он.

Президент Киргизии заявил о том, что поддерживает выработанную стратегию и проект плана мероприятий, и считает возможным начать работу по их реализации. А также акцентировал внимание на том, что отбор сотрудников патрульной милиции должен проходить с участием представителей гражданского сектора — чтобы обеспечить высокий уровень прозрачности.

«Участие представителей гражданского общества в работе по реформированию ГАИ должно дать положительный результат в более качественном обеспечении безопасности граждан на дорогах республики и достижения необходимого уровня доверия к милиции», — подчеркнул глава государства.

Подводя итог встречи, Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость повышения заработной платы, а также установления улучшенного социального пакета и возможности карьерного роста для сотрудников планируемой патрульной милиции, дабы снизить риски коррупции.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2015 года руководство МВД Киргизии официально заявило о недостаточной, по современным меркам, эффективности дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. После этого было создана патрульная милиция, совместившая функции ДПС и ППС. В апреле 2016 года новое подразделение приступило к несению службы.

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Однако уже в ноябре 2017 года правительство Киргизии упразднило патрульную милицию, признав ее неэффективной.