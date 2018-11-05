Индия и Япония подписали соглашение по крупному проекту в Западной Бенгалии

Нью-Дели, , 21:37 — REGNUM Представители Индии и Японии подписали кредитное соглашение на сумму 18 млрд. рупий (около 16.5 млрд. рублей) для строительства гидроаккумулирующей системы в Западной Бенгалии.

Соглашение было подписано помощником секретаря Департамента экономических связей Индии К.С. Мохапатрой и главным представителем Агентства по международному сотрудничеству Японии Катсуо Мацумото

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный проект повысит стабильность энергоснабжения в регионе, а также повысит уровень жизни в штате.

Стоит отметить, что в последнее время в двусторонних отношениях Японии и Индии наблюдается значительный прогресс.