Демократическая партия Албании: сместить премьера Эди Раму любым способом

Тирана, , 16:07 — REGNUM Зампредседателя Демократической партии Албании Эди Палока заявил, что оппозиция намерена не просто готовиться к выборам, но и сместить нынешнего премьера-министра страны Эди Раму любыми средствами или даже силой. Не исключается никакая возможность, начиная с протестов и столкновений:

«Нашей миссией является смещение Эди Рамы любыми средствами. В стране не может быть демократии, если преступные группировки держат все в руках. Если властвует беззаконие, то уже не может идти речь о свободных выборах. Сегодня смещение Эди Рамы — это патриотический жест».

Эту позицию разделяет и другая оппозиционная партия, Социалистическое движение за интеграцию. После встречи с президентом Илирой Метой, на которой обсуждалась дата выборов, генеральный секретарь этой партии Люан Рама заявил, что «Власть, полученная с помощью преступной деятельности и преступного лоббирования, естественно не может поступить иначе кроме как вернуть вновь господство преступным группировкам».

Демократическая партия и Социалистическое движение за интеграцию готовы использовать в своих целях публикацию данных из материалов расследования преступной деятельности министров из правительства Эди Рамы, а также рассматривают возможность сожжения депутатских мандатов и организацию митингов протеста перед зданиями правительства и парламента.