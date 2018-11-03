Телеканал НВО выразил недовольство твитом Трампа в стиле «Игры престолов»

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Телеканал НВО, который занимается производством телесериала «Игра престолов», заявил, что он предпочитает, чтоб символика сериала не использовалась в политических целях, сообщает 3 ноября телеканал CNN.

Поводом для такого заявления стало использование президентом США Дональдом Трампом символики сериала и используемой в нем риторики для своего сообщения в twitter о грядущих санкциях США против Ирана. Надпись в сообщении Трампа: «Санкции рядом», размещенная на фоне портрета президента США, сделана фирменным шрифтом «Игры престолов», а само выражение отсылает к словам «Зима близко», которые часто произносил один из персонажей телесериала.

«Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш фирменный стиль не присваивали себе в политических целях», — приводит слова представителей НВО CNN.

Отметим, телесериал «Игра престолов», который создан по мотивам серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», выпускается с 2011 года и является одним из самых дорогих американских телепроектов. В текущем году «Игра престолов» была удостоена престижной телевизионной премии Emmy в категории «Лучший драматический сериал», а в 2019 ожидается выход последнего, восьмого сезона сериала.