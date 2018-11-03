МИД РФ заявил о связях «Белых касок» с террористами

Москва, , 04:29 — REGNUM Существую многочисленные свидетельства, доказывающие, что «Белые каски» являются ответвлением террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в официальном заявлении МИД России.

Согласно сообщению МИД, «Белые каски» готовят очередную провокацию для обострения конфликта в Сирии. По данным дипломатов, члены этой организации прибыли в провинцию Алеппо для подготовки постановочных съемок о якобы применении химического оружия правительством Сирии против мирных жителей. В связи с этим в населенные пункты террористы доставили емкости с химоружием, предположительно — хлором.

«Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами», — добавляет МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о наличии хлора у боевиков в провинции Идлиб. Сообщается, что боевики планируют использовать отравляющее вещество для провокаций против сирийского правительства.

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