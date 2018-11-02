Баку предложил Еревану произвести обмен пленными «всех на всех»

Баку, , 21:40 — REGNUM Баку предложил Еревану произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лицами по принципу «всех на всех». Официальный Ереван пока не дал ответа на это предложение. Об этом сообщает информагентство Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Агентство отмечает, что в настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян, которых официальный Баку считает диверсантами и военными преступниками. Они приговорены в Азербайджане к длительным срокам заключения.

У армянской стороны в настоящее время находятся трое азербайджанцев. Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров были задержаны в июле 2014 года на территории Нагорного Карабаха. Суд Степанакерта приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы, признав их виновными в ряде тяжких преступлений: шпионаже, незаконном пересечении государственной границы, ношении оружия, похищении, убийстве. Третий находящийся у армянской стороны азербайджанец — Эльнур Гусейнзаде, он был задержан в прошлом году у села Талиш Нагорного Карабаха. Официальный Степанакерт утверждает, что Гусейнзаде 1995 года рождения — военнослужащий азербайджанской армии и был задержан в момент совершения диверсии.

На условиях анонимности в беседе с информагентством источник отметил, что Армения и Азербайджан имеют опыт обмена пленными «всех на всех» еще с 1996 года, когда примерно через два года после завершения войны тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев обменял нескольких граждан Армении на азербайджанцев, находившихся в плену в Армении. Источник Интерфакса добавил, что Азербайджан предлагает применять данный принцип обмена и в будущем.

Тема пленных в последние дни довольно активно муссируется в азербайджанских СМИ. Накануне к этому вопросу обратился руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев, заявив, что число пленных азербайджанцев, удерживаемых армянской стороной, составляет 871. «Их пытаются убедить, что государства Азербайджан больше не существует и что якобы Азербайджан полностью находится под контролем Армении», — заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана.

А руководитель рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана другому СМИ сказал, что «комиссия в течение своей 25-летней деятельности возвратила Армении 507 человек».

Официальные Ереван и Степанакерт пока не отреагировали на разговоры об обмене пленными. Президент Армении Армен Саркисян, однако, заявил, что между сторонами конфликта «разрабатываются определенные элементы доверия», не раскрыв при этом скобок.

Пока материал готовился к публикации, пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице Facebook: «Правда, Азербайджан давно озвучил эти цифры. Они вызывают смех, если бы не касались жизни людей. Мы не относимся к жизни людей так несерьезно. Если бы в Армении был хоть один военнопленный, то армянская сторона выразила бы готовность к обмену военнопленными, были бы предприняты соответствующие шаги. Цифрами всецело располагает Арцах (Нагорный Карабах)».