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США сняли санкции с министров Турции, введённые из-за ареста Эндрю Брансона

Политика

Турция в ответ сняла санкции с министра внутренних дел и генпрокурора США

Вашингтон, 2 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  США отменили ранее введённые санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба министерства финансов США.

В свою очередь пресс-служба МИД Турции сообщает, что Анкара в ответ сняла санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Напомним, Вашингтон ввёл санкции в отношении турецких министров в августе 2018 года в качестве реакции на арест американского пастора Эндрю Брансона по обвинениям в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции.

12 октября суд в Турции приговорил Брансона к трём годам тюрьмы, и с учётом уже проведённого под арестом срока он был освобождён в зале суда. Американскому гражданину также был снят запрет на выезд с территории Турции, и в тот же день он улетел в США.

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Турция и США
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