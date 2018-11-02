США сняли санкции с министров Турции, введённые из-за ареста Эндрю Брансона

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM США отменили ранее введённые санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба министерства финансов США.

В свою очередь пресс-служба МИД Турции сообщает, что Анкара в ответ сняла санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Напомним, Вашингтон ввёл санкции в отношении турецких министров в августе 2018 года в качестве реакции на арест американского пастора Эндрю Брансона по обвинениям в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции.

12 октября суд в Турции приговорил Брансона к трём годам тюрьмы, и с учётом уже проведённого под арестом срока он был освобождён в зале суда. Американскому гражданину также был снят запрет на выезд с территории Турции, и в тот же день он улетел в США.