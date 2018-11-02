Ростовчане требуют роспуска городского департамента транспорта

Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону собирают подписи под обращением, в котором требуют роспуска городского департамента транспорта. Причиной недовольства горожан стала транспортная реформа, которая проведена в городе-миллионнике в последние дни.

«Вот уже неделю после внедрения департаментом транспорта Ростова-на-Дону новой реформы ростовчанам сложно пользоваться общественным транспортом. Из-за безграмотной политики департамента транспорта горожане ждут свои автобусы по часу, а то и более. Если ранее поездка домой с работы занимала один час, то сейчас это может быть два, а то и три часа. Между тем департамент транспорта не идет на контакт с населением, ни один телефон у них не отвечает. Почему такой хамское отношение к людям?» — задаётся вопросом автор петиции.

Горожане просят уволить всю команду «транспортников» и назначить грамотного руководителя.

ИА REGNUM напоминает, что ранее с требованием вернуть общественный транспорт жители Ростова-на-Дону обратились к городским властям посредством официального сайта администрации донской столицы. Пассажиры пожаловались на то, что автобусы теперь приходится ждать часами.

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