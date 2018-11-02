Глава МИД Франции пытается противостоять растущему влиянию России в ЦАР

Банги, , 14:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находится с визитом в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР), передает RFI.

«Мы здесь, когда дела идут плохо, и мы здесь, когда все идет хорошо», — заявил глава МИД Франции.

Процесс африканской инициативы по урегулированию кризиса — главный вопрос для Жан-Ив Ле Дриана. Запущенный в марте 2017 года процесс урегулирования кризиса в ЦАР требует времени.

Сообщается, что Жан-Ив Ле Дриан пытается противостоять растущему влиянию России в Африке. Действительно, Кремль играет все более важную роль в этом регионе мира. Именно в Хартуме Россия провела переговоры с несколькими центральноафриканскими вооруженными группами.

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Со своей стороны, министр иностранных дел ЦАР Чарльз Арбель Дубань не скрывал своего удовлетворения, заявив, что он долго ждал этого визита. По словам главы МИД ЦАР, Франция должна вновь участвовать в процессе стабилизации страны. Этот визит, по его мнению, является первым шагом в процессе, который должен принести пользу Центрально-Африканской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция стремится укреплять сотрудничество с ЦАР во всех областях.

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