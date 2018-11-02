Пятница, 2 Ноября 2018 года
11:21:39 МСК

В Турции разыскивают 50 подозреваемых в терроризме

Политика

Все они связаны с ФЕТО

В Турции разыскивают 50 подозреваемых в терроризме
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Внимание, розыск!

Анкара, 2 ноября 2018, 10:06 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордера на арест 50 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 2 ноября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 59 бывших полицейских по обвинению в терроризме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить