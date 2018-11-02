Пятница, 2 Ноября 2018 года
11:18:52 МСК

Спикер Госдумы может посетить с визитом Кубу в 2019 году

Политика

«Отношения с Кубой построены не на принципах взаимовыгоды»

Москва, 2 ноября 2018, 09:51 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса посетить Кубу, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Обязательно приму ваше предложение посетить и сделаю это на будущий год, как только позволит время», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул особые отношения России и Кубы.

«У нас с Кубой — это отношения не с торговым партнером, эти отношения построены не на принципах взаимовыгоды, это отношения куда более глубокие. Это отношения между народами, и мы этим очень дорожим», — отметил спикер Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба намерена поддерживать РФ на международных площадках

Читайте развитие сюжета: Глава парламента Кубы поблагодарил Госдуму за поддержку снятия блокады

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-кубинские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить