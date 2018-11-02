Спикер Госдумы может посетить с визитом Кубу в 2019 году

Москва, , 09:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса посетить Кубу, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Обязательно приму ваше предложение посетить и сделаю это на будущий год, как только позволит время», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул особые отношения России и Кубы.

«У нас с Кубой — это отношения не с торговым партнером, эти отношения построены не на принципах взаимовыгоды, это отношения куда более глубокие. Это отношения между народами, и мы этим очень дорожим», — отметил спикер Госдумы.

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