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Багдад продолжает арабизацию Киркука

Политика

Это проявилось в решении властей Киркука разместить 81 арабскую семью в курдской деревне Шнагха

Киркук, Ирак, 2 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  Власти Багдада продолжают политику арабизации нефтеносной провинции Киркук, сообщает 2 ноября Kurdistan.ru.

Это проявилось в решении властей Киркука разместить 81 арабскую семью в курдской деревне Шнагха. Члены данных семей являются потомками тех арабов, которых переместили в Киркук при Саддаме Хусейне, однако после его казни их выслали обратно.

Напомним, провинция Киркук является предметом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством в Багдаде. После курдского референдума о независимости, прошедшего в сентябре 2017 года, шиитские повстанцы вытеснили курдов из Киркука.

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