268 граждан Сальвадора оставили «караван мигрантов» и отправились домой

Сан-Сальвадор, , 07:22 — REGNUM 268 сальвадорцев отказались продолжать путь в США в составе направляющегося в США «каравана мигрантов», сообщает агентство Prensa Latina 1 ноября.

Среди отказавшихся от опасного пути — 150 несовершеннолетних. Власти Сальвадора организовали транспортное сопровождение своих соотечественников, чтобы гарантировать их прибытие домой.

Накануне вице-президент Сальвадора Оскар Ортис заявил об особенной опасности пути для детей: в числе участников «каравана» есть так называемые койоты — торговцы людьми, похищающие детей и требующие за них до $2 тыс. Власти Сальвадора защищают право людей на миграцию, но выступают против незаконной миграции и тех, кто за ней стоит.

Ранее сальвадорский политик Роберто Лоренсана заявил, что возникновение «каравана мигрантов» не было спонтанным, это дело рук групп с определенными интересами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал выдвинуть к границе с Мексикой 15 тыс. военных, чтобы противостоять этому потоку нелегальных мигрантов.

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