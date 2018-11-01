Россия не поддержала резолюцию СБ ООН о продлении миссии в Западной Сахаре

Москва, , 23:26 — REGNUM Россия отказалась поддержать предложенный США проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). Об этом говорится в распространённом 1 ноября комментарии МИД России.

В ходе состоявшегося накануне голосования 12 членов Совета Безопасности проголосовали «за» американский проект резолюции, предусматривающий продление мандата миссии ещё на шесть месяцев. Трое членов совета, включая Россию, воздержались.

Как отметчают в МИД, российская сторона продолжает поддерживать продление полномочий МООНРЗС как «важного элемента региональной стабильности» и оказывает разноплановое содействие миссии, в состав которой входят и военные наблюдатели из России.

Вместе с тем в Москве считают, что в подготовленном США документе «размывается приверженность Совета Безопасности фундаментальному принципу самоопределения народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН, а также резолюциям Совета Безопасности».

«Взаимоприемлемость формулы итогового решения — главная предпосылка устойчивого характера урегулирования. К сожалению, в нынешней резолюции сделана попытка закрепить двусмысленность в отношении этих параметров. Считаем подобный подход неприемлемым», — подчёркивают в МИД России.

Отмечается, что российская сторона при этом настроена на продолжение работы со сторонами западносахарского урегулирования с учётом их законной озабоченности, а также поддерживает инициативу личного посланника генсека ООН Хорста Кёлера по проведению в декабре 2018 года в Женеве переговоров между сторонами урегулирования.

«Призываем всех приглашённых подключиться к диалогу без предварительных условий», — говорится в комментарии МИД.

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре, которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.