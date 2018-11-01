Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Жириновский пообещал таджикистанцам особый правовой статус в России

Политика

Тогда, считает он, не нужна будет амнистия для нелегалов

Душанбе, 1 ноября 2018, 16:10 — REGNUM  ЛДПР намерена инициировать принятие закона «Об особом статусе граждан Таджикистана на территории России». Об этом сегодня, 1 ноября, заявил лидер партии Владимир Жириновский на встрече с журналистами в Душанбе.

«После принятия данного закона ни один полицейский не сможет без причин остановить гражданина Таджикистана на территории России. Кроме этого, не будет необходимости принятия амнистии для трудовых мигрантов из Таджикистана, которые в незначительной степени нарушили законы РФ», — подчеркнул Жириновский.

Касаясь поднятой ранее темы введения визового режима с Таджикистаном, Жириновский заметил, что виза не нужна, «нужно дать зеленый свет поставкам таджикских овощей и фруктов на рынки России».

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Миграция, гражданство, паспортизация
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