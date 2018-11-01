Четверг, 1 Ноября 2018 года
16:31:04 МСК

Украина проигнорировала призыв ОБСЕ по арестованному журналисту — Захарова

Политика

Журналист Кирилл Вышинский продолжает удерживаться украинскими властями по обвинению в государственной измене

Москва, 1 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выступил с призывом освободить из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в начале ноября, однако Киев прислушиваться к этому не стал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В нём, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября. Но только что пришли новости с Украины относительно того, что этот призыв ОБСЕ не был учтён и не был услышан. На Украине, к сожалению, Кирилл Вышинский останется под стражей ещё на месяц», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнений и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в результате своей профессиональной деятельности.

МИД РФ в очередной раз призвал международные организации «решительно реагировать, осуждать все формы давления украинских властей на все средства массовой информации, включая судебное преследование и физическое насилие».

Напомним, что руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский продолжает удерживаться украинскими властями по обвинению в государственной измене с мая 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить