Украина проигнорировала призыв ОБСЕ по арестованному журналисту — Захарова

Москва, , 16:07 — REGNUM Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выступил с призывом освободить из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в начале ноября, однако Киев прислушиваться к этому не стал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В нём, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября. Но только что пришли новости с Украины относительно того, что этот призыв ОБСЕ не был учтён и не был услышан. На Украине, к сожалению, Кирилл Вышинский останется под стражей ещё на месяц», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнений и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в результате своей профессиональной деятельности.

МИД РФ в очередной раз призвал международные организации «решительно реагировать, осуждать все формы давления украинских властей на все средства массовой информации, включая судебное преследование и физическое насилие».

Напомним, что руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский продолжает удерживаться украинскими властями по обвинению в государственной измене с мая 2018 года.