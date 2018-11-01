В Турции обнаружено 250 кг взрывчатых веществ

Анкара, , 13:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции обнаружили порядка 250 кг взрывчатых веществ в провинции Мардин, сообщает 1 ноября Anadolu.

В связи с этим инцидентом были арестованы пять человек. Взрывчатка была обнаружена во время досмотра автомобиля.

Спецоперация по перехвату была проведена после того, как поступила информация о том, что на территории Турции готовится террористический акт, который хотят организовать члены Отрядов народной самообороны.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с курдами как на территории своей страны, так и в Сирии и Ираке. Курдские повстанцы, сражающиеся за собственную свободу, представляют угрозу национальной безопасности страны.

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