Четверг, 1 Ноября 2018 года
14:51:42 МСК

В Турции обнаружено 250 кг взрывчатых веществ

Политика

Задержаны пять человек

Анкара, 1 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции обнаружили порядка 250 кг взрывчатых веществ в провинции Мардин, сообщает 1 ноября Anadolu.

В связи с этим инцидентом были арестованы пять человек. Взрывчатка была обнаружена во время досмотра автомобиля.

Спецоперация по перехвату была проведена после того, как поступила информация о том, что на территории Турции готовится террористический акт, который хотят организовать члены Отрядов народной самообороны.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с курдами как на территории своей страны, так и в Сирии и Ираке. Курдские повстанцы, сражающиеся за собственную свободу, представляют угрозу национальной безопасности страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане отпраздновали Хэллоуин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить