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В Турции арестовали 59 бывших полицейских по обвинению в терроризме

Политика

Силовиков обвиняют в связях с ФЕТО

В Турции арестовали 59 бывших полицейских по обвинению в терроризме
Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР
Арест

Анкара, 1 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 59 бывших сотрудников полиции по подозрению в связях с ФЕТО, сообщает 1 ноября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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