Система выборов в Европарламент нуждается в реформах — Wiener Zeitung

Брюссель, , 09:55 — REGNUM В мае Европейский союз (ЕС) ждут выборы. Но в Брюсселе всё чаще говорят, что избирательная система нуждается в реформах, пишет газета Wiener Zeitung 1 ноября.

Европейские выборы — одно из самых ожидаемых событий: в мае 2019 года 340 млн избирателей ЕС выберут 705 депутатов Европейского парламента, тем самым определяя будущее единой Европы. Но эта система нуждается в изменениях.

С момента проведения первых европейских выборов в 1979 году правила не были существенно изменены, за исключением введения принципа пропорционального представительства. На европейском уровне избирательная система основана на Маастрихтском договоре и договоре 1976 года о всеобщем прямом голосовании, который излагает только руководящие принципы. Европейский парламент может предлагать реформы Европейскому совету.

Однако проведение выборов регулируется в существенных областях не по европейскому законодательству, а по национальному праву и традициям. С технической точки зрения, европейские выборы в 2019 году — это 27 индивидуальных процедур выборов для совместного представительного органа. В зависимости от страны процедура выборов может различаться: будь то активное или пассивное избирательное право, возраст и срок регистрации кандидатов, правила финансирования избирательной кампании и т.д.

Чтобы согласовать основы проведения европейских выборов и побороть низкую явку избирателей через «европеизацию», большинство в Европейском парламенте проголосовало за реформы в области избирательной системы уже в ноябре 2015 года. По прошествии двух с половиной лет Европейский Совет согласился только за небольшую часть из них. Реализация предложений по реформе затруднена, поскольку государства-члены обязаны соблюдать принцип единогласности, а некоторые реформы в отдельных странах требуют конституционных изменений. Вот некоторые из принятых Европейским советом предложений:

Обозримость европейских партий. Партии плохо известны электорату и должны быть указаны в бюллетене для голосования вместе с национальными списками и указаны в материалах избирательной кампании. Это предложение реализуется только на добровольной основе. Например, это действует в Австрии.

Единые сроки: условия конкуренции для кандидатов на европейских выборах в странах ЕС неравномерны. Европейский парламент предложил минимальный период в двенадцать недель для составления списков, а Совет Европы утвердил минимальный срок на достижение согласования в три недели.

Правила недопущения до выборов: во избежание фрагментации Европейского парламента на слишком малые партии был предложен барьер. Он был принят Европейским советом и составил от двух до пяти процентов. Однако новое постановление не вступит в силу до 2024 года и затронет только Германию и Испанию.