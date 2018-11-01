Четверг, 1 Ноября 2018 года
11:29:43 МСК

Боевики ИГИЛ* похитили трех шиитских ополченцев

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 1 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили трех шиитских ополченцев в Ираке, сообщает 1 ноября Anadolu.

Инцидент произошел во время нападения бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пост ополченцев «Хашд аш-Шааби». В настоящее время судьба похищенных выясняется.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность на территории Ирака, несмотря на то, что основные их силы были разбиты.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: ИГИЛ* предоставляют все возможности для реванша?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить