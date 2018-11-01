Боевики ИГИЛ* похитили трех шиитских ополченцев

Багдад, , 09:43 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили трех шиитских ополченцев в Ираке, сообщает 1 ноября Anadolu.

Инцидент произошел во время нападения бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пост ополченцев «Хашд аш-Шааби». В настоящее время судьба похищенных выясняется.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активную деятельность на территории Ирака, несмотря на то, что основные их силы были разбиты.

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