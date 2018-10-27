Washington Post: Трамп готовит для КНДР крупные стратегические проблемы

Александр Белов, , 07:09 — REGNUM

Объявив о намерении покинуть договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, президент США Дональд Трамп отметил нарушения России и тот факт, что данный договор не ограничивает разработки Китая, который обладает самой масштабной в мире программой по развитию баллистических ракет. Однако реальная причина выхода Трампа из договора о РСМД может быть иной. Решение американского президента — это четкое сообщение для КНДР, которое указывает на то, что в случае, если Пхеньян решит отказаться от денуклеаризации, то КНДР могут окружить американские ракеты ближнего и среднего радиуса действия. Белый дом указал Пхеньяну на то, что у него может появиться дополнительная возможность нанести без предупреждения удар по Северной Корее, пишет Марк Тиессен в статье для американского издания The Washington Post.

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На данный момент администрации Трампа пока не удалось преуспеть в переговорах с Пхеньяном. Угроза развертывания ракет средней дальности в Азии может изменить динамику переговоров. Напомним, в 1983 году экс-президент США Рональд Рейган объявил о планах развертывания в Западной Европе ракет средней дальности MGM-31C «Першинг 2» в ответ на развертывание советских ядерных ракет РСД-10 (SS-20). Развертывание американских ракет привело к протестам по всей Европе, но также оказало серьезное давление на Москву, заложив основу для ряда дипломатических успехов в области контроля над вооружением, включая договор о РСМД.

Объявление Вашингтона о выходе из ДРСМД может оказать аналогичное давление на Пхеньян. ДРСМД запретил использование обычных и ядерных ракет наземного базирования, радиус действия которых составлял от 500 до 5 тыс. 500 километров. Освободившись от ограничений, предусмотренных в ДРСМД, Соединенные Штаты смогут разместить сотни обычных ракет ближнего и среднего радиуса действия на своих базах в Азии, включая остров Гуам, расположенный в 3 тыс. 400 километрах от Северной Кореи, и базы в Японии, расположенные всего в нескольких сотнях километров от территории КНДР. У США отпадет необходимость отправки авианосцев к Корейскому полуострову. Развертывание в регионе ракет средней дальности позволило бы Вашингтону всегда держать КНДР под прицелом.

Пхеньян, конечно, не хочет, чтобы США разместили свои ракеты прямо у него под боком. Китай также не заинтересован в подобном сценарии развития событий, поскольку знает, что размещение в регионе американских ракет приведет к восстановлению превосходства США в Тихом океане. По словам бывшего главы Тихоокеанского командования ВС США адмирала Гарри Харриса, Китай обладает «самым большим и самым разнообразным ракетным арсеналом в мире», причем 95% ракетного арсенала КНР не соответствовали бы ДРСМД, если бы Пекин подписал данный договор. Тот факт, что в КНР есть ракеты, которых нет у США, ставит Вашингтон в невыгодное положение в случае военного конфликта с Пекином. Как отметил эксперт из Американского института предпринимательства Дэн Блюменталь, единственным ответом Вашингтона в случае конфликта с Пекином станет запуск межконтинентальных баллистических ракет, однако это неприемлемый вариант. Выход США из договора о РСМД позволит Вашингтону развернуть обычные наземные ракетные комплексы на Гуаме и в Японии, расширив возможности США по сдерживанию агрессии Китая.

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Трамп может развернуть в Тихом океане наземные пусковые установки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», почти сразу же после выхода из ДРСМД. Отказ от ДРСМД также позволит начать разработку и внедрение новых ракет, ранее запрещенных договором, а также новые образцы гиперзвукового оружия. Подобный сценарий означал бы серьезные стратегические проблемы, как для Китая, так и для Северной Кореи. Следовательно, выход из договора о РСМД предоставит США новый козырь в будущих переговорах с Пекином и Пхеньяном. Тем не менее, если переговоры потерпят неудачу, в руках у Вашингтона окажется запасной вариант, который позволит более эффективно сдерживать КНР и Северную Корею, а также обеспечит военное превосходство США в регионе.