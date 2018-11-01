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Болтон рассказал, за что Трампу могут дать Нобелевскую премию мира

Политика

За достижение денуклеаризации Корейского полуострова

Болтон рассказал, за что Трампу могут дать Нобелевскую премию мира
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 1 ноября 2018, 02:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп может быть удостоен Нобелевской премии мира, если сможет решить вопрос о полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в выступлении в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

«Если мы всерьез сможем достичь полной денуклеаризации КНДР в постоянном режиме, то это будет колоссальное достижение. Оно может принести Трампу Нобелевскую премию мира», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент США Дональд Трамп заявил о намерениях встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. До этого времени у Трампа просто нет возможности уехать из страны.

Советник по нацбезопасности Джон Болтон 13 октября заявил, что встреча лидеров США и КНДР может состояться через два-три месяца после выборов.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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