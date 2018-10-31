Китай укрепляет присутствие на спорном архипелаге

Пекин, , 15:46 — REGNUM На ряде контролируемых Китаем островов и рифов архипелага в Южно-Китайском море (ЮКМ), который в КНР называют Наньша, а в ряде других стран Юго-Восточной Азии Спратли, открыта китайская метеостанция, сообщает 31 октября Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое управление КНР.

Структура метеонаблюдения, принадлежащая Китаю, в этом регионе существует с 50-х годов прошлого века, и по международным обязательствам КНР она обязана предоставлять заинтересованным сторонам информацию о погодных условиях в этом районе, где очень часто наблюдаются природные явления и стихийные бедствия, угрожающие безопасности судоходства.

Напомним, что архипелаг является предметом спора ряда государств бассейна ЮКМ. В периодически вспыхивающие двусторонние споры и конфликты в регионе, кроме КНР, вовлечены Филиппины, Тайвань и Малайзия. Серьезные экономические интересы на юге островной группы, связанные с обнаруженными вокруг архипелага месторождениями углеводородов, имеет и султанат Бруней.