Москва, , 14:53 — REGNUM Проблемы России с Украиной в первую очередь возникают из-за того, что Россия себя не уважает, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Мы готовы признавать чьи угодно права: братского народа, не братского, но наши собственные права мы не замечаем, — сказал Делягин. — Мы ими жертвуем и игнорируем их. И раз мы не признаём свои права, то, значит, игнорируем многие свои обязанности. Мы люто переживаем из-за того, что Украина и Европа игнорируют Минские соглашения. Но ведь мы являемся гарантами Минских соглашений! Если какая-то тля нарушает Минские соглашения, убивая женщин и детей, почему она после этого живёт больше пяти минут? Если у вас не хватает «Калибров», постройте ещё один завод по производству ракет. И выполните свои обязательства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал Европейский союз и США ответственными за то, что украинские власти не выполняют Минские соглашения.

Также отметим, что Минские соглашения были согласованы 11—12 февраля 2015 года на саммите в Минске главами так называемой нормандской четверки — России, Германии, Франции и Украины и подписаны контактной группой — представителями Украины, России, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.

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