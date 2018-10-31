Документы по мусоросжигательным заводам в Петербурге проверит прокуратура

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Руководство петербургского отделения партии «Справедливая Россия» передаст в прокуратуру документы, санкционирующие подготовку к строительству сразу двух мусоросжигательных заводов на севере города, в промзоне «Каменка». Надзорное ведомство попросят организовать проверку подлинности и законности этих документов, сообщили 31 октября справороссы Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный подтвердил намерение строить мусоросжигательный завод максимального класса опасности в промзоне «Каменка». Необходимые для этого изменения были внесены в планировку территории, проинформировала председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ответе на запрос петербургского отделения партии «Справедливая Россия».

Руководитель петербургского отделения «СР» Марина Шишкина просит прокуратуру провести комплексную проверку всей документации этого проекта, обеспечивающей процедуру повышения класса опасности мусороперерабатывающего производства вблизи жилых домов в Каменке.

Ранее Шишкина нашла противоречия и несоответствия в представленных комитетом по инвестициям объяснениях. Например, разрешение на увеличение максимального класса опасности объектов капитального строительства на данной территории до I, максимального, класса истекло 13 сентября 2018 года. На основании именно этого разрешения правительство Санкт-Петербурга приняло решение об изменении функционального назначения земель и переводе их в категорию, подходящую для строительства заводов по сжиганию мусора.

Ирина Бабюк сообщила Марине Шишкиной, что такое решение было принято на заседании правительства города 3 сентября 2018 года. Но на интернет-портале правовой информации Смольного значится, что данный документ был принят лишь 19 сентября и опубликован 29 сентября, то есть — уже после истечения срока действия указанного выше разрешения.

Если это так, то власти Петербурга должны были провести новое согласование строительства опасных промышленных объектов, по новым правилам землепользования и застройки, вступившим в силу минувшим летом. Эти правила предусматривают более сложную и публичную процедуру выдачи такого разрешения.

«Видимо, пришло время правоохранителям вмешаться в ситуацию и взять на контроль строительство мусорных производств в Каменке. Буду просить прокуратуру проверить законность таких решений городского правительства, и в случае, если нарушения подтвердятся, принять меры прокурорского реагирования по отношению ко всем ответственным должностным лицам», — заявила Марина Шишкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга могут разрешить строительство двух мусоросжигательных заводов в северной части города — на территории промзоны «Каменка» в Выборгском районе, по соседству с огромными жилыми комплексами.

Производственная зона «Каменка» расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД), в Выборгском районе Петербурга.

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