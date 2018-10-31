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В Сирии заявили о попытках России вернуться к переговорам по Голанам

Политика

И Израиль, и Сирия считают Голанские высоты своей территорией

Дамаск, 31 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Россия прикладывает усилия для возвращения Сирии оккупированной Израилем территории Голанских высот. Об этом заявил директор департамента Голанских высот в сирийском правительстве Мидхат Салих, сообщает сирийская газета al-Watan.

Российская сторона стремится возобновить переговоры по статусу занятой Израилем территории. Салих выразил сомнения, что переговоры с Тель-Авивом о возвращении Голан возобновятся в обозримом будущем, однако отметил работу России в этом направлении.

Сирийский чиновник считает, что Россия должна оказать давление на Израиль в этом вопросе. Тема Голан поднималась на встрече российских представителей с израильскими лидерами, однако заметного прорыва за этим не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября сирийский МИД призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля на оккупированных Голанских высотах. Дамаск обвиняет Израиль в агрессии против жителей этой местности. Сирийские дипломаты подчеркнули, что Голанские высоты — неотъемлемая часть территории САР, и Дамаск будет по-прежнему стремиться вернуть их себе.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сирии: страна вернет себе оккупированные Израилем Голанские высоты

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