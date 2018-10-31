Вертолётчики ВВО расстреляли танковую колонну условного противника

Чита, , 07:58 — REGNUM Экипажи ударных вертолетов армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) уничтожили в ходе учений в Забайкальском крае танковую колонну условного противника. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе округа.

В военном ведомстве отметили, что экипажи вертолетов Ми-24 в ходе маневров отрабатывали полеты в заданный район, тренировались в проведении разведки, в вопросах навигации.

«После обнаружения мишеней, имитирующих танковую колонну условного противника, летчики выполнили боевые пуски неуправляемых ракет, успешно поразив все цели», — подчеркнули в пресс-службе ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Хабаровском крае прошли учения пилотов авиационного соединения армейской авиации ВВО. Экипажи вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ отрабатывали удары неуправляемыми ракетами и бомбами по малоразмерным наземным целям.

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