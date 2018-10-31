Project Syndicate: США должны изменить политический курс, пока не поздно

Александр Белов, , 07:18 — REGNUM

Говоря о противостоянии между США и КНР, чаще всего обращают внимание на торговые пошлины, однако противостояние между Вашингтоном и Пекином фактически ведется на нескольких фронтах, включая обменные курсы, технологии, киберпространство и даже оружие. Такое положение вещей не сулит ничего хорошего с точки зрения международного противостояния многочисленным вызовам, начиная с миграции и заканчивая изменением климата, пишут Эндрю Шэн и Ксяо Генг в статье для издания Project Syndicate.

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По словам вашингтонского журналиста Боба Вудворда, президент США Дональд Трамп «проявляет максимальную агрессию для того, чтобы скрыть внутренние недостатки». Действительно, когда дело доходит до Китая, Трамп делает ставку на то, что воинственный тон, подкрепленный безрассудными, но впечатляющими угрозами, отвлечет внимание американских избирателей от серьезных внутренних проблем перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Эта недальновидная стратегия резко контрастирует с долгосрочной стратегией Китая. Несмотря на то, что индекс Shanghai Composite упал намного больше, чем индекс Dow Jones, достигнув самого низкого уровня с ноября 2014 года, Китай смог эффективно предотвратить обесценивание юаня. США вскоре могут назвать КНР манипулятором валютным курсом.

Между тем Китай стремится воспользоваться внешним давлением для укрепления своей экономики, делая ставку на инновационную, всеобъемлющую и устойчивую модель роста. Чтобы добиться этой цели, Китай развивает частный сектор, на долю которого приходится более 50% налоговых поступлений, 60% ВВП, 70% технологических инноваций, 80% занятости среди городского населения и 90% новых рабочих мест. Похоже, китайское руководство признало, что в случае, если страна не столкнется с полномасштабной войной, у него нет особых оснований для субсидирования государственных предприятий за счет частных фирм.

После десятилетий глобализации и технического прогресса страны стали более взаимосвязаны между собой, чем когда-либо, поэтому определенные политические решения, принятые в одной стране, могут иметь далеко идущие последствия для международного сообщества. В этой связи ни одна страна не может решать ключевые проблемы, такие как изменение климата, растущее социальное неравенство и разрушительные технологии, в изоляции от других. Тем не менее когда мир как никогда прежде нуждается в тесном сотрудничестве, США решили существенно сократить свое международное участие.

Склонность администрации Трампа к антагонизму и протекционизму может негативно сказаться на международной обстановке. Например, сокращение налогов для корпораций и состоятельной части населения не только обостряет проблему социального неравенства в США, но также подрывает глобальную финансовую устойчивость и увеличивает неравенство во всём мире.

Ситуация дополнительно осложняется тем, что Трамп требует от союзников по НАТО увеличения расходов на оборону. Это приводит к ослаблению отношений между Вашингтоном и его ближайшими союзниками, способствует возникновению напряженности в отношениях с Россией, что в конечном итоге приводит к увеличению «теневой» стоимости обеспечения национальной безопасности.

Торговая политика Трампа против КНР «накажет» не только Китай, но и другие страны. Либерализация всегда способствовала сокращению транзакционных издержек глобальной торговли, росту инвестиций и расширению информационных потоков. Заблокировав Китаю доступ к технологиям под видом необходимости обеспечения национальной безопасности, администрация Трампа заставит заплатить не только Китай, но и другие страны, которые используют торговлю и технологии, чтобы ускорить свой экономический рост. Когда США в одностороннем порядке решили отказаться от ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции, ЕС неожиданно столкнулся с новыми торговыми барьерами в торговле с Ираном. Теперь ЕС стремится обойти американские санкции против Ирана путем создания «специальной системы платежей» с Китаем и Россией.

Таким образом, после десятилетий растущей открытости и глобализации мир столкнулся с растущей фрагментацией. Это серьезно ослабит глобальную торговлю, подорвет перспективы экономического роста и не позволит миру подготовиться к противостоянию глобальным вызовам. На самом деле такое положение вещей может только усугубить глобальные проблемы. Например, нехватка ресурсов, вызванная изменением климата, может спровоцировать возникновение конфликтов и нестабильности, которые в свою очередь приведут к росту миграции.

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Трамп, возможно, думает, что его подход в отношении Китая позволит «сделать Америку снова великой». Однако его политика нанесет ущерб не только Китаю, но и США, не говоря уже об остальном мире. Единственный способ избежать разрушительных последствий политики Трампа — это изменение политического курса США, восстановление взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, который всячески готов поддержать подобную инициативу.

Руководство КНР признает, что после десятилетий глобализации страны слишком тесно переплелись друг с другом за счет создания цепочек поставок и информационной сети по обмену знаниями, поэтому они не могут просто оборвать все связи и идти в одиночку. Пекин надеется, что Китай продолжит углублять связи с международным сообществом, выступая не в качестве нарушителя существующих правил, а в качестве ответственного партнера, заинтересованного в сохранении глобальной стабильности. США должны сделать то же самое.