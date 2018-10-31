В Пекине прошли китайско-австралийские консультации по вопросам обороны

Пекин, , 02:32 — REGNUM В Пекине прошли 21-е китайско-австралийские стратегические консультации по вопросам обороны, которые провели между собой заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Цилян и командующий Силами обороны Австралии Ангус Кэмпбелл, сообщает 30 октября Синьхуа.

Китайской стороной было отмечено, что отношения с Австралией «не были отягощены историческими проблемами, в них нет столкновения коренных интересов, а общих интересов больше, чем противоречий и разногласий».

Также были отмечены устойчивое продвижение межармейских связей и их активная координация в форме взаимных визитов на высоком уровне, а также совместных учений и тренировок.

Австралийская сторона, в свою очередь, подчеркнула важность таких связей и двустороннего сотрудничества Пекина и Канберры в целом.