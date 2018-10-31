Британия в СБ ООН требует от России помешать выборам в Донбассе

Нью-Йорк, США, , 02:39 — REGNUM Требование остановить выборы в ДНР и ЛНР высказала британский постпред при Организации Объединенных Наций Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН.

Комментируя составленное рядом стран заявление о призыве к Москве остановить выборы в ДНР и ЛНР, Пирс заявила:

«Мы призываем РФ оказать значительное влияние на то, чтобы остановить так называемые выборы».

Заявление подписано также представителями Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Швеции и Польши.

Напомним, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября 2018 г. Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что не только украинской стороне, но и ее западным покровителям выгодно, чтобы в ДНР сохранялся «властный вакуум» после гибели Александра Захарченко.

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