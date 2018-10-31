МИД Сирии: страна вернет себе оккупированные Израилем Голанские высоты

Дамаск, , 02:22 — REGNUM МИД Сирии 30 октября призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля на оккупированных Голанских высотах. В заявлении Совету Безопасности ООН МИД Сирии обвиняет Израиль в использовании агрессии против жителей района Голанских высот.

Израиль незаконно провел аресты сирийских граждан, протестующих против муниципальных выборов на оккупированных сирийских Голанах.

Также внешнеполитическое ведомство Сирии еще раз подчеркнуло, что Голанские высоты являются сирийской землей и неотъемлемой частью ее территории. Сирия и дальше будет работать над тем, чтобы рано или поздно вернуть его на родину.

Израильское правительство пытается провести муниципальные выборы на оккупированной сирийской территории, чтобы попытаться легализовать свое присутствие на этой земле. Однако данное мероприятие вызвало протесты сирийцев.

Израильские военные провели аресты нескольких активистов из числа протестующих после того, как демонстранты из близлежащих городов Бакаата и Маздах присоединились к манифестации в городе Мадждал Шамс. Полиция также применила слезоточивый газ против демонстрантов. Кроме этого, в районе города Маждал Шамс раздался взрыв наземной мины недалеко от места демонстрации. Сирийское правительство обвинило в ее установке Израиль.

Несколько месяцев назад военно-политическое руководство Израиля пыталось убедить администрацию президента США признать оккупированные сирийские Голаны внутренней территорией еврейского государства. Однако американцы не пошли на это.

Голанские высоты были захвачены израильскими военными в ходе непродолжительной Шестидневной войны, которая велась в июне 1967 года. С тех пор как Израиль оккупировал Голанские высоты, Организация Объединенных Наций приняла две основные резолюции (резолюции 242 и 497), в которых содержится призыв к Израилю уйти из этого района и признается право Сирии на эту территорию.