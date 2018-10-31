Мюллер пожаловался ФБР на попытки его дискредитировать

Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела о так называемом российском вмешательстве в американские выборы, обратился в ФБР с просьбой проверить сообщения о попытках обвинить его в сексуальных домогательствах, сообщает The Atlantic.

Как заявил изданию представитель Мюллера Питер Карр, кто-то якобы платит женщинам деньги за то, чтобы они обвиняли спецпрокурора в домогательствах.

Карр подчеркнул, что в офис спецпрокурора уже обращались некие журналисты, к которым обращались женщины, называющие себя как Лоррейн Парсонс и Дженнифер Тауб.

Парсонс заявила журналистам, что ей якобы предложили 20 тысяч долларов от сотрудника компании Sirefire Intelligence, которая работает на активиста республиканской партии и конспиролога Джека Бёркмана, «чтобы обвинить в сексуальных домогательствах Роберта Мюллера». Джек Бёркман на своей странице в Facebook выложил видео, где анонсирует выход материала о сексуальных домогательствах спецпрокурора США.

При этом Парсонс заявила, что когда-то работала с Мюллером в 1974 году в адвокатской конторе, однако самого Мюллера она почти не видела. Она подчеркнула, что с ней связывался мужчина «с британским акцентом», который просил рассказать ему о ее совместной работе с Мюллером.

По словам Питера Карра, вся эта информация и послужила поводом для обращения Мюллера в ФБР.