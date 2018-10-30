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Украинские военные пройдут курсы подготовки в Сербии

Политика

Обучать украинских военнослужащих в Белграде будут инструкторы из Сербии, Канады и Нидерландов

Белград, 30 октября 2018, 23:05 — REGNUM  В Сербии 30 октября открылся региональный курс военно-гражданского сотрудничества, организованный Отделением по военно-гражданскому сотрудничеству Генерального штаба Армии Сербии, передаёт белградская газета «Политика».

Как сообщается, в курсах принимают участие представители министерства обороны, гражданских организаций и институтов Сербии, а также военнослужащие с Украины, из Грузии и Боснии и Герцеговины. Проводить курсы будет смешанная команда инструкторов из Сербии, Канады и Нидерландов.

Целью мероприятий заявлено «изучение сложных условий операционной среды и угроз безопасности, имеющих не только местный и региональный, но и глобальных характер».

Торжественная церемония открытия курсов состоялась сегодня в казарме «Баница 2» в Белграде, где будет проходить теоретическая часть занятий. Практическая часть, как сообщается, будет отрабатываться на базе «Юг», расположенной возле города Буяновац, недалеко от Косово.

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