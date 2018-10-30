Эксперт: «В избирательной системе за 25 лет произошли космические процессы»

Москва, , 20:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал жестко пресекать любые попытки «нечистой игры» и искажения итогов выборов в стране. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 октября, на мероприятии в честь 25-летий избирательной системы Российской Федерации.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что любое незаконное вторжение в ход выборов, а также в общественно-политическую жизнь России, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться.

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Изменения в российской избирательной системе специально для ИА РЕ прокомментировал политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Я, как непосредственный участник выборных процессов, могу сказать, что в российской избирательной системе за 25 лет произошли космические процессы. Собственно говоря, раньше единой системы, как таковой, не существовало, не существовало системы ГАС — Выборы. Существовали отдельные структуры, которые отдельно все подсчитывали, все это делалось вручную, и, соответственно, имело место огромное количество фальсификаций. Отсутствовала какая бы то ни было прозрачность, и не было никакого порядка в этом вопросе, — рассказал Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я часто бываю за границей, и интересуюсь этими вопросами профессионально, с точки зрения эксперта — политолога, с точки зрения научного подхода — как у них все устроено? И должен сказать, что у нас в России сейчас лучшая избирательная система в мире. Потому что даже в таких крупных странах, как, например, США, нет аналога единой системы ГАС — Выборы, в которую все было бы интегрировано. Там считают по штатам, каждый по-своему, в каждом случае этим занимается свое ведомство. Во Франции и вовсе нет такой структуры, как Центризбирком, у них выборами занимается полиция, Министерство внутренних дел. Представьте, что бы было, если бы у нас выборами занималась полиция? В Великобритании — заявительная система, когда гражданин заявляет, намерен он принимать участие в выборах, или нет. Партии рассылают бюллетени, кому-то прислали, кому-то не прислали. Например, консерваторы на прошлых выборах вообще не прислали порядка 200 тысяч бюллетеней избирателям, о которых считали, что они все равно не будут о них голосовать. Им просто не выслали приглашение на выборы», — продолжил политолог.

«Немецкая система оценивается выше — немцы любят порядок, бюрократию. Но наша система точно не хуже немецкой. У нас профессиональные избирательные комиссии, люди постоянно проходят обучение. У членов избирательных комиссий в России появились определенные права — их нельзя увольнять, против них нельзя возбуждать уголовные дела. Они не боятся пойти к своему руководству и рассказать о проблемах, могут подписать любое заявление, например, в прокуратуру, если на них будет оказано давление. Все протоколы с QR-кодами. Большое количество избирательных участков, особенно в крупных городах, как, например, в Москве, где проживает около 12% избирателей, оснащены камерами. И все это транслируется. Огромные права даны наблюдателям. Где вы найдете такое в мире?», — подчеркнул Олег Матвейчев.

«По опыту могу сказать, что сейчас фальсифицировать выборы в России практически невозможно. Остаются отдельные недостатки на отдельных участках, но повлиять на выборный процесс так, чтобы невозможно было установить волеизъявление граждан — невозможно. Это исключения. В подавляющем большинстве случаев все понятно, прозрачно, и функционирует очень хорошо. И даже в тех случаях, когда ситуация непонятна, когда возникают недостатки, как, например, это было недавно в Приморье — всегда вмешивается Центральная избирательная комиссия, в случае необходимости отменяет результаты. Даже в этих случаях все происходит очень четко», — рассказал эксперт.

«У многих стран, в том числе и тех, которые называют себя «цивилизованными», избирательная система крайне архаична. Они чуть ли не в 19 веке приняли какие-то законы, и заявляют, что они всегда будут по ним жить. И еще гордятся этим. Отлично, живите дальше. Но их избирательная система не приспособлена под современные реалии — когда уже изменилось и количество избирателей, и способ их голосований, и способы подсчета голосов, в том числе и с помощью электронной техники. Так что многие способы в других странах уже глубоко устарели, — продолжил политолог, — У нас же практически каждый год вносятся какие-то небольшие изменения, с учетом времени, с учетом удобства для людей. Возьмем хотя бы изменения связанные с отменой «крепостного права» для избирателей, когда возможность проголосовать была привязана к месту прописки. У нас в стране существует внутренняя миграция. Люди ездят на заработки, в другие районы, в другие города, сдают свои квартиры, а сами уезжают в другие страны, например, в командировки. Это нормальное живое общество, никто не должен вечно сидеть там, где он прописан. Теперь же каждый сможет голосовать там, где ему удобно. Следующим шагом будет он-лайн голосование, которое еще больше облегчит эту процедуру. Я думаю, что мы и здесь опередим весь мир».

«Россия может служить примером для огромного количества стран. Те «законодательные дыры», которые есть в других странах, возможности для фальсификаций, непрозрачность системы голосования, возможность настроить эту систему под определенную политическую структуру приводят страны к тому, что у них никогда не изменится политическая система, никогда не появится новая политическая сила, — считает Олег Матвейчев, — Например, избирательные комиссии в Великобритании назначаются правящей партией. Представьте себе разницу — у нас в избирательные комиссии делегируются представители всех политических партий и движений, принимающих участие в выборах. А в Великобритании во всех округах, где победила определенная партия, именно она и формирует избирательные комиссии. Если бы у нас такое происходило — представьте, какая была бы реакция, например, у представителей СМИ?»

«Российскую избирательную систему можно только приветствовать и поздравить. Она прошла огромный путь, права избирателей соблюдаются на очень высоком уровне. Конечно, корректировки всегда возможны, и они всегда допустимы, и они всегда будут. Это живой политический процесс. И это тоже очень хорошо», — завершил свой комментарий профессор НИУ ВШЭ.