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Тимошенко пообещала создать международный фонд восстановления Донбасса

Политика

В случае победы на выборах президента Украины

Тимошенко пообещала создать международный фонд восстановления Донбасса
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Не подумайте плохого! Тимошенко Юлия!

Киев, 30 октября 2018, 15:49 — REGNUM  В случае победы на выборах президента Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала создать международный фонд восстановления Донбасса, об этом она 30 октября сказала в ходе национального форума «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве.

«Я предложу специальную президентскую инициативу по безопасности и развитию Донбасса для создания рабочих мест и модернизации экономики, восстановления жилья и критической гражданской инфраструктуры», — сказала Тимошенко.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут весной 2019 года. Пока действующий президент страны Пётр Порошенко официально не заявлял о своём намерении баллотироваться на этот пост, однако эксперты невысоко оценивают его шансы снова занять пост главы государства.

Ранее Тимошенко заявила, что для восстановления мира в регионе Минских соглашений по Донбассу уже недостаточно. По ее словам, договорённости были «необходимы во избежание полномасштабной военной эскалации».

Читайте подробнее: Минских соглашений недостаточно для достижения мира на Украине — Тимошенко

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Политическая жизнь Украины
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