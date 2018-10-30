Киев, , 15:49 — REGNUM В случае победы на выборах президента Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала создать международный фонд восстановления Донбасса, об этом она 30 октября сказала в ходе национального форума «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве.

«Я предложу специальную президентскую инициативу по безопасности и развитию Донбасса для создания рабочих мест и модернизации экономики, восстановления жилья и критической гражданской инфраструктуры», — сказала Тимошенко.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут весной 2019 года. Пока действующий президент страны Пётр Порошенко официально не заявлял о своём намерении баллотироваться на этот пост, однако эксперты невысоко оценивают его шансы снова занять пост главы государства.

Ранее Тимошенко заявила, что для восстановления мира в регионе Минских соглашений по Донбассу уже недостаточно. По ее словам, договорённости были «необходимы во избежание полномасштабной военной эскалации».

Читайте подробнее: Минских соглашений недостаточно для достижения мира на Украине — Тимошенко