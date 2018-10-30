Минских соглашений недостаточно для достижения мира на Украине — Тимошенко

Киев, , 14:39 — REGNUM Главный претендент на победу на выборах президента Украины, согласно данным соцопросов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что для восстановления мира в регионе Минских соглашений по Донбассу уже недостаточно.

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Сегодня, 30 октября, в ходе форума «Новый курс Украины» в Киеве Тимошенко отметила, что, несмотря на весомый вклад Германии и Франции, Минские договорённости были «необходимы во избежание полномасштабной военной эскалации».

«Но сегодня не являются достаточными для достижения всеохватывающего и стабильного мира», — цитирует РИА Новости слова политика.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала добиться мира в Донбассе, но на «условиях Украины». Политик заявляла, что после её победы на выборах президента Украины будет изменён формат переговоров по Донбассу. По её словам, на территории всего Донбасса будет восстановлено действие украинских законов. Также Тимошенко пообещала вернуть в регион два миллиона беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента на Украине пройдут весной 2019 года. Пока действующий президент страны Пётр Порошенко официально не заявлял о своём намерении баллотироваться на этот пост, однако эксперты невысоко оценивают его шансы снова занять пост главы государства.