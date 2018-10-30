Реальная социальная справедливость в России — «эфемерная» затея

Москва, , 14:15 — REGNUM Обнищание населения и рост социального неравенства становится все более очевидным, а запрос на сильную власть сменяется требованием социальной справедливости, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире «Первого канала» заявил, что если в РФ ввести прогрессивную шкалу налогообложения, богатые всё равно обойдут эти изменения, так как они «люди неглупые». Кроме того, как сообщила позже пресс-служба Минфина, имущественные налоги для состоятельных людей уже подняты, в ближайшие годы налоговые условия меняться не будут.

Неформальное высказывание Силуанова в программе Познера взбудоражило всю страну. На следующее же утро в пресс-службе Минфина сообщили, что правительство РФ уже повысило налоги для граждан РФ с высокими доходами, и в ближайшие шесть лет налоги меняться не будут. Это вполне ожидаемая концовка истории.

Интереснее другое — почему такой огромный интерес возник к этой теме. Обнищание населения и рост социального неравенства становится все более очевидным. Запрос на сильную власть сменяется требованием социальной справедливости. Это требование не имеет какой-либо политической окраски.

И мы ещё не раз увидим результаты проявления этого народного настроения в высших кругах власти. В ближайшие месяцы возможны какие-то движения, в том числе формальные (популистские), в сторону увеличения социальной защищенности населения.

Что же касается введения налога на роскошь, то в настоящий момент это, действительно, представляется не то что невозможным, а, скорее, невыполнимым. Высокопоставленные чиновники, обладающие многомиллионным состоянием, не позволят просто так ограничивать и сокращать свои ресурсы.

Советскую систему, когда многие видные слуги народа жили скромно (относительно сегодняшних) вернуть невозможно, перенять европейскую тоже, там другая политическая система, которая не позволяет богатым людям настолько легко уходить от налогов в оффшоры и другие серые схемы, там не настолько сильно развита коррупция и так далее.

Реальное увеличение социальной справедливости в рамках существующей системы видится на данный момент, к сожалению, довольно эфемерной затеей.

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