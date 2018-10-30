Глава Монголии готов к голодовке, если парламент откажется от самороспуска

Улан-Батор, , 13:55 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил спикеру парламента Миегомбыну Энхболду официальное письмо, в котором предложил обсудить досрочный роспуск Великого государственного хурала (парламент Монголии).

«По итогам парламентских выборов 2016 года Монгольская народная партия, которая обещала «спасать народ от бедствий, улучшать кризисную экономическую ситуацию, погасить государственные долги», получила большинство мандатов, тем самым у нее появилась возможность руководить страной. Предвыборную программу, с которой ознакомили народ и которую народ поддержал, можно считать общественным договором, заключенным с народом. К сожалению, сформированный по итогам выборов 2016 года парламент и созданное после него правительство пренебрегают этим договором, заключенным с народом, не выполняют предвыборную программу, грубо нарушают законы», — говорится в письме главы Монголии.

Он подчеркнул, что члены парламента злоупотребляли своими полномочиями, получали огромные займы под 0,25% через Фонд развития малых и средних предприятий, что вызвало волну народного возмущения. Отметим, на днях стало известно, что льготные кредиты Фонда развития малых и средних предприятий, которые рядовым предпринимателям получить крайне сложно, получили почти две трети членов парламента.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также напомнил в своем письме, что власть в стране по конституции Монголии принадлежит народу. На данный момент высший орган государственной власти, члены которого избираются гражданами страны, потерял доверие и поддержку граждан и больше не в состоянии, по мнению президента, исполнять свои обязанности.

Отметим, в пункте 11 ст. 12 закона Монголии «О президенте» сказано:

«Если считается, что парламент не может исполнять свои обязанности, президент официально направляет председателю парламента предложение обсудить роспуск парламента. Неодобрение председателем Великого государственного хурала этого предложения не мешает президенту представить его предложение в парламенте».

Предложение президента должно быть вынесено на обсуждение в ходе сессии парламента. Как указано в конституции страны, парламент может принять решение о досрочном роспуске, если не менее двух третей его членов согласны, что парламент не может исполнять свои обязанности, или если президент после согласования со спикером парламента предлагает распустить парламент по этой же причине.

Заявление главы Монголии ожидаемо привлекло общественное внимание. Местный телеканал С1 поинтересовался у президента, что он намерен делать, если парламент откажется от роспуска. Халтмаагийн Баттулга ответил так:

«Что мне делать? Объявить голодовку или сидячую забастовку? Я говорил об этом с прокурором и председателем Управления по борьбе с коррупцией: «Неужели мне надо объявить голодовку и опозорить Монголию перед всем миром?»